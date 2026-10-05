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Köyün dayanışması felaketin eşiğindeki evi kurtardı: Mangırlar'da baca yangını zamanında söndürüldü

Mangırlar Köyü'nde sobadan çıkan baca yangını, köylülerin köydeki yangın vanalarını kullanarak hızlı müdahalesiyle itfaiye gelmeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köyün dayanışması felaketin eşiğindeki evi kurtardı: Mangırlar'da baca yangını zamanında söndürüldü

Mangırlar'da baca yangını müdahalesi:

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Mangırlar Köyü Dere Mahallesi'nde, Durmuş Tanrıkulu'na ait ahşap evde iddiaya göre sobadan kaynaklı bir baca yangını çıktı. Çatıdan yükselen alev ve dumanı fark eden köy sakinleri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin hızlı ve koordineli müdahalesi:

Alevlerin ahşap yapıyı sarmasından endişe eden vatandaşlar zaman kaybetmeden harekete geçti. Köyde bulunan yangın vanalarını kullanarak su takviyesi yapan köylüler, çatıya çıkarak bacadan içeri su verip alevleri bastırdı. Bu koordineli müdahale sayesinde yangın, itfaiye ekipleri gelmeden kısa sürede söndürüldü.

İnceleme, soğutma ve zarar tespiti:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri söndürülen evde detaylı inceleme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda evde ufak çaplı maddi hasar oluştu; ayrıca vatandaşların müdahalesi sırasında sıktıkları su nedeniyle bazı bölümler suyla doldu. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli rutin incelemeler başlatıldı.

Yerel halkın hızlı haberleşmesi ve köydeki yangın vanalarının hazır bulunması, muhtemel bir faciayı engelledi. Olay, küçük yerleşimlerde temel yangın ekipmanlarının ve komşu dayanışmasının önemini bir kez daha gösterdi.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR AHŞAP EVDE ÇIKAN BACA YANGINI, KÖYLÜLERİN KÖYDEKİ YANGIN...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR AHŞAP EVDE ÇIKAN BACA YANGINI, KÖYLÜLERİN KÖYDEKİ YANGIN VANALARIYLA YAPTIĞI ZAMANINDA MÜDAHALE SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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