Boş arazide park halindeki otomobile kendini kilitleyen kadın ekipleri bekletti

Boş arazide otomobile kendini kilitleyen kadının bekleyişi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, park halindeki otomobile kendini kilitleyerek çevredekilere ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Olay, Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak'taki boş arsada meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip çağrıldı ve ortam kısa sürede hareketlendi.

Olayın gelişimi:

İhbarla olay yerine gelen ekipler, 16 BZM plakalı otomobilin içinde bulunan kadının araçtan çıkmadığını tespit etti. Araç içinde bağırdığı ifade edilen kadını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın yaşandığı nokta, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir boş arazi sınırında yer alıyordu.

Ekip müdahalesi ve görüntüler:

Polis ekipleri, kadını araçtan çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulundu; ancak kadın tüm çabalara rağmen otomobilden çıkmamayı sürdürdü. Müdahale sırasında kadın, ekiplerle yaptığı konuşmada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek görevlilerden uzaklaşmalarını talep etti. O anlar çevredeki güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla görüntülendi; görüntülerde kadının direncinin ve ekiplerin ikna çabalarının olduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili yetkililerin ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, olayın çevre güvenliği ve müdahale süreçleri kayda geçti. Kadının neden araçta kilitli kaldığına dair ek bir bilgi paylaşılmadı.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE KENDİNİ KİLİTLEYEN KADIN, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.