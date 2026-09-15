Boş sandığı araca ateş eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın detayları:

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde meydana gelen saldırıda, T.K.'ye ait otomobile tabancayla ateş açıldı. Saldırganın içinde husumetlisi olduğunu zannettiği araçta kimse bulunmuyordu.

Olay yerinde yapılan tespitlere göre; otomobilin ön camında 2, sağ ön yolcu camında 2 ve tavanında 1 mermi giriş-çıkışı oluştu. Ayrıca ikametin dış kapısı ve tavanına da kurşun isabet etti.

Soruşturma ve gözaltılar:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen K.A. (19) ile yanında bulunan üç kişiyi yakaladı. Üç kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, K.A. gözaltına alındı.

Adliye süreci:

Gözaltına alınan şüpheli K.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından sürdürüyor.

K.A.(19) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.