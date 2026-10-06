Dolar 49,1738 +0,12%
Euro 55,4272 +0,51%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.626,49 +0,83%
EUR/USD 1,1270 +0,42%
Brent Petrol 98,34 -1,97%
--°

Boşanma sürecinde çıkan cinayet: eşi yerine binanın görevlisinin eşi hayatını kaybetti

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden İlhan Ş., binada apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürdü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:32

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 17:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Boşanma sürecinde çıkan cinayet: eşi yerine binanın görevlisinin eşi hayatını kaybetti

olayın detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8 Aralık 2025'te gerçekleşen olayda, emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin yaşadığı apartmana geldi. Olayın yaşandığı adres, Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı bina olarak kayıtlara geçti.

Binaya giriş esnasında karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışma çıktı. Savcılık ve polis kayıtlarına göre İlhan Ş., yanında bulundurduğu bıçakla Gül'ü ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

saldırı sonrası gelişmeler:

Olayın ardından İlhan Ş. aynı binada eşi Y.Ş.'nin kapısına çıktı ve kapıyı açtırmak için baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan İlhan Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturma ve mütalaa:

Duruşma savcısı tarafından verilen mütalaada, sanık İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye karşı işlediği eylemler kapsamında "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından; apartman görevlisinin eşi Melek Gül'e yönelik ise "kadına karşı kasten öldürme" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.

Soruşturma ve yargılama sürecinde savcılığın bu mütalaası, dosyanın ceza mahkemesindeki bir sonraki aşamasında değerlendirmeye alınacak. Olayla ilgili adli işlemler ve delil tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KAYSERİ’DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİ APARTMANDA BİNA GÖREVLİSİNİN...

KAYSERİ’DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİ APARTMANDA BİNA GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞÇAVUŞUN 4 FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI MÜTALAA EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Turhal olayında iyileşmeler sürüyor: 33 hasta taburcu edildi
images

Çekmeköy'de şantiye göçüğü: bir işçi hafif yaralı kurtarıldı
images

Burdur'da trafiğe atlayan Ukrayna uyruklu kadın sınır dışı edilecek
images

Hisarcık'ta hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi; Arpalık'ta 3 dekarlık...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Valilikte buluşma: halkın talep ve önerileri masaya yatırıldı

Beyşehir’de yeni hükümet konağı temeli atıldı, Yakamanastır tabiat parkı hizmete açıldı

Tek girişe bağımlı Sinop'ta trafik için çevre yolu ve elektrikli ring önerisi

Somut adımlar talebi: DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan üç alana dikkat çekti

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi