Boşanma tartışması ölümle sonuçlandı: sanık çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Olayın genel çerçevesi

Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 20 Eylül akşamı meydana gelen olayda, 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi 47 yaşındaki Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, iki çocuğun bulunduğu ailede yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, konuşma sırasında alevlenen tartışma sonrası silahın kullanıldığı belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi üzerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadelerinde K.Ç.'nin tartışma sırasında sinirlenerek bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Adliyeye sevk ve soruşturmanın seyri:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. K.Ç.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcılığı ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülüyor.

OLAYIN FAİLİ KOCA