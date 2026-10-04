Boşanma tartışması sokakta silahlı saldırıya dönüştü

Olayın gelişimi:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan İ.E. (55), eşi V.E. (50)'nin evine gitti. Eşi evde olmayınca aşağı indiği sırada sokakta karşılaştılar ve aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Saldırı ve sağlık müdahalesi:

İddialara göre, İ.E. yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini yaptıktan sonra V.E.'yi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Aile ve soruşturma:

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu; çocuklardan birinin annesinin vurulduğu sırada olay yerinde olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı ve soruşturma sürüyor.

KONYA’DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞLERİN KAVGASINDA KOCA, KARISINI SİLAHLA VURARAK YARALADI.