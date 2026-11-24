YENİ Parti lideri Özgür Özel TBMM grup toplantısında konuştu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hem kurultay sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de eğitim, fon soruşturması ve COP31 harcamaları gibi bir dizi alanda hükümeti eleştirdi. Özel konuşmasında partinin birinci olağan kurultayını büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini vurgulayıp, destek verenlere teşekkür etti.

Kurultay sonrası hedef ve kadro planı:

Özel, yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu ilan edeceklerini söyledi. İdari alanların ötesinde, milletin çözüm beklediği tüm alanlarda liyakatli kadrolardan oluşan güçlü takımlar kuracaklarını ifade etti. Dış politikadan eğitime, ekonomiden milli güvenliğe kadar her alana MYK üyesi ile birlikte kapsamlı ekipler görevlendirileceğini belirtti.

Özel, partilerinin seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetme maharetine sahip olduğunu savunarak, "Herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız" dedi.

Eğitim bütçesi ve öğretmenlerin durumu:

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin değerlendirmesinde Özel, bu günün artık sorunların konuşulduğu bir gün haline geldiğini, öğretmenlerin birikmiş sorunlarının sürmekte olduğunu söyledi. Türkiye genelinde eğitim sisteminden memnuniyetsizlik oranının yüksek olduğunu aktaran Özel, anketlerde çıkan kırılımlara dikkat çekti; örneğin AKP'ye oy vermiş bazı kadın seçmenlerin bile eğitimden memnuniyet oranının yüzde 18 olduğunu belirtti.

Özel, bütçe rakamlarına değinerek eğitime merkezi bütçeden ayrılan payın 2016'da yüzde 14,4 iken, 2027 bütçesinde yüzde 9 olduğuna işaret etti. "Eğitime ayrılan pay artacağına yüzde 14,4'ten yüzde 9'a gerilemiş durumda" diyen Özel, bu anlayışın okulları hijyen ve güvenlik krizine sürüklediğini, öğrencilerin temiz su ve bir öğün okula yemek gibi temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmasında zorluk yaşandığını söyledi.

Fon soruşturması, sorumluluk ve iddialar:

Özel, fon soruşturmasına ilişkin olarak mağdur yurttaşların sesinin duyulmadığını savundu ve YENİ Parti ile bazı muhalefet milletvekillerinin konuya müdahil olduğunu ifade etti. Hükümete yakın çevrelerin bir kısmının sorunun ortaya çıkmasında ve çözümünde rol aldığı iddiasına karşı vatandaşa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Soruşturmaya dair sayısal tespitleri hatırlatan Özel, "Tövbe hesabına 44 milyar lira yatırılmış. Tespit edilen haksız kazanç ise 187,7 milyar lira. Yurtdışına kaçırılan paralar bunun katbekat fazlası" diye konuştu. Ayrıca sürecin içinde saraya yakın isimlerin ve kabine çevresinin bulunduğu yönündeki eleştirisini sürdürdü, örnekler vererek yakın çevredeki isimlerin konumlarına dikkat çekti.

COP31 eleştirisi ve harcamalar:

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne yapılan harcamaları da eleştiren Özel, zirve için "milletin cebinden 25 milyar lira harcandığını" söyledi. Özel, organizasyon ve sonuç bildirisi açısından beklentilerin karşılanmadığını belirtti ve söz konusu parayla atanmayan 30 bin öğretmenin bir yıllık maaşlarının peşin ödenebileceğini örnek gösterdi.

İzleme Komisyonu kararı ve cumhurbaşkanı eleştirisi:

YENİ Parti'nin TBMM'de kurulacak "Terörsüz Türkiye" İzleme Komisyonu'nda yer almaması kararına yönelik eleştirileri de değerlendiren Özel, iktidarın itiraz edenler hakkında kullandığı söyleme tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itiraz edenleri "faşist" olarak nitelemesine karşı Özel, hak ihlallerine ve mahkeme kararlarına uymayan uygulamalara dikkat çekti; Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman ve Can Atalay örneklerini hatırlattı.

Özel, sözlerini "İçeride tutanın değil; itiraz edene 'faşist' denilen düzene bak" diyerek sürdürdü ve muhalefete, mağdurlara ve kamuoyuna yönelik adalet çağrısını yineledi.

Toplantıda Özel'in vurguladığı başlıca meseleler; eğitime ayrılan payın düşüşü, fon soruşturmasının yol açtığı mağduriyet, COP31 harcamalarının eleştirisi ve demokratik itirazların kriminalize edilmesine karşı duruş oldu. Özel, partisi tarafından kurulacak yönetim kadrolarıyla bu alanlarda çözüm önerilerini ve seçimi kazanma planlarını kamuoyuna sunacaklarını belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "2016 yılında eğitime, merkezi bütçeden ayrılan pay yüzde 14,4'ken bugün 2027 bütçesine ayrılan pay yüzde 9"