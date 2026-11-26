Boyabat Hükümet Meydanı'nda kanat çırpan gündelik hayat

Boyabat Hükümet Meydanı çevresindeki çatılarda bekleyen yüzlerce güvercin, vatandaşların yem atmasıyla birlikte meydana iniyor. Kuşların aynı anda kanat çırparak yem arayışı meydana hareket ve görsel zenginlik kazandırıyor.

günlük yaşamın parçası:

Gün boyunca meydana uğrayan sakinler ve aileler, kuşları yemleyerek besliyor. Bu rutin, meydanın günlük akışının değişmez bir unsuru haline geldi; gün boyunca süren ilgi, kuşların çevredeki yaşamla iç içe olduğunu gösteriyor.

çocuklara neşe kaynağı:

Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, güvercinlere yem vererek veya kuşların peşinden koşarak vakit geçiriyor. Çocukların neşesi ve meydanda oluşan canlı tablo, hem ziyaretçiler hem de ilçe sakinleri için keyifli anlar sunuyor.

Vatandaşların ortak ilgisi sayesinde güvercinler sadece bir hayvan topluluğu değil, Boyabat Hükümet Meydanı'nda paylaşılan küçük bir gündelik anı ve buluşma noktası haline gelmiş durumda.

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