Samsun Büyükşehir Belediyesi havza'da haşereyle mücadeleyi sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ilçesinde sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yürüten birim, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından koordine ediliyor.

hedeflenen alanlar:

Özellikle sinek ve diğer haşerelerin üreme ve barınma ihtimali bulunan alanlar öncelikli olarak ilaçlanıyor. Çalışmalar, haşerelerin yoğunlaşabileceği noktaların tespitine göre planlanıp uygulamaya konuluyor.

amaç ve uygulama yöntemi:

Çevre ve insan sağlığına duyarlılık gözetilerek yürütülen çalışmalarda biyolojik ilaçlama yöntemleri tercih ediliyor. Ekipler, riskli noktaları hedef alarak etkili ve kontrollü müdahalelerde bulunuyor.

Belediye, Havza genelinde sinek ve haşere popülasyonunun kontrol altında tutulmasını sağlayarak vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir çevrede yaşamalarını amaçlıyor. Vektörle mücadele çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

HAVZA’DA HAŞEREYLE MÜCADELE