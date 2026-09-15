Boyabat'ta çocuk oyun alanında malzeme tahribatı

Boyabat'ta çocuk oyun alanına zarar verildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı ile Hüsnü Haskiriş Caddesi ve İnönü Caddesi çevresindeki oyun alanında tahribat meydana geldi. Alanda takılı durumdaki salıncağın zarar gördüğü ve kapalı ahşap bölüm içinde çeşitli malzemelerin kırıldığı gözlemlendi.

tahribatın boyutu ve etkileri:

Kamuya açık olan oyun alanındaki hasar, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Parkı kullanan çocukların güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirten vatandaşlar, zarar gören bölümlerin hızlıca onarılmasını talep etti. Oyun elemanlarındaki kırılma ve tahribatın, alanın kullanımını sınırladığı ve ailelerin endişesini artırdığı ifade edildi.

vatandaş talepleri ve öneriler:

Mahalle halkı, benzer olayların tekrar etmemesi için alana güvenlik ekibi görevlendirilmesi veya güvenlik kamerası kurulması gibi önlemler alınmasını istiyor. Vatandaşlar, bu tür tedbirlerin hem caydırıcı olacağına hem de kamu malının korunmasına katkı sağlayacağına inanıyor ve yetkililerden konuyla ilgilenmesini bekliyor.

Yetkili birimlerden onarım takvimi ve alınacak önlemler konusunda bilgilendirme yapılması, bölgedeki kullanıcıların güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

BOYABAT İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN KULLANIMINA SUNULAN OYUN ALANINDA BULUNAN MALZEMELERE ZARAR VERİLDİ.