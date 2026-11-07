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Hüyük'te zirai don alarmı: çilek bahçeleri örtülerle korunuyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde meteorolojinin zirai don uyarısı üreticileri alarma geçirdi; çilek bahçeleri don riskine karşı özel örtülerle korundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 22:02

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 22:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Hüyük'te zirai don alarmı: çilek bahçeleri örtülerle korunuyor

Hüyük'te meteorolojik uyarı üreticileri harekete geçirdi:

Konya'nın Hüyük ilçesi, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olarak meteorolojinin zirai don uyarısı ile alarma geçti. Bölgedeki üreticiler, hafta sonu beklenen don tehlikesine karşı tarlalarında yoğun önlem aldı. Aylardır emek verdikleri ürünleri korumak amacıyla çiftçiler, bahçelerini geceleri soğuk hava etkisine karşı kapatma çalışmalarıyla hazırladı.

Tedbirlerin uygulaması ve amaçları:

Çiftçiler, üretim alanlarını özel tarımsal örtüler ve tüllerle kapatarak bitkilerin çevresindeki sıcaklığı mümkün olduğunca muhafaza etmeyi hedefledi. Uygulama, örtünün bitki üzerinde oluşturduğu mikroklima sayesinde donun doğrudan dokuya verdiği zararı azaltmayı amaçlıyor. Sahadaki çalışmalarda ekipler, örtü yerleştirme ve sabitleme işlerine öncelik vererek gece sıcaklıklarının düşeceği saatlere hazırlık yaptı.

Üreticiler, yoğun mesaiyle serilen örtülerin ürün kaybını en aza indirmesini umuyor; uygulama, aynı zamanda hasat dönemine yaklaşılırken ürün kalitesinin korunması bakımından kritik görülüyor.

Hüyük ilçesinde çilek üreticiliği yapan Mehmet Kanat da benzer ifadeler kullanarak, gece saatlerinde beklenen don olayına karşı hazırlık yaptıklarını ve ürünlerinin soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için tedbir aldıklarını belirtti.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ ÇİLEK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN KONYA&#039;NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, METEOROLOJİNİN ZİRAİ DON...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÇİLEK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN KONYA'NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, METEOROLOJİNİN ZİRAİ DON UYARISI ÜRETİCİLERİ ALARMA GEÇİRDİ. GECE SAATLERİNDE HAVA SICAKLIKLARININ SIFIRIN ALTINA DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI HAREKETE GEÇEN ÇİFTÇİLER, BİNBİR EMEKLE YETİŞTİRDİKLERİ ÇİLEKLERİ KORUMAK İÇİN BAHÇELERİNİ ÖZEL TARIMSAL ÖRTÜLERLE KAPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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