Kar yağışı Ahmetusta Geidi'nde ulaşımı sekteye uğrattı

Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımda aksamalar:

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının şiddeti ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde sürücüler güçlük yaşadı ve bazı araçlar yolda ilerleyemedi.

Karabük merkezinde de etkisini sürdüren yağış, özellikle yüksek rakımlı güzergahlarda trafik akışını yavaşlattı. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması ve yol yüzeyindeki kar birikintileri nedeniyle dikkatli seyretmeye çağrıldı.

Eflani yolu ve müdahale çalışmaları:

Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Yetkililer ve karayolları ekipleri, yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor; araçların güvenli geçişi için tuzlama ve küreme çalışmaları yapılıyor.

Yetkililer, sürücülere zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmamaları, mecbur kalmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Bölgede görev yapan ekiplerin çalışmalarıyla yolların kontrollü olarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Vatandaşlar ile sürücüler, güzergâhlarda güncel yol durumunu takip etmeye ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaya devam ediyor.

KARABÜK-BARTIN KARA YOLUNUN 1030 RAKIMLI AHMETUSTA GEÇİDİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.