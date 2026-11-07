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Zigana'da mevsimin ilk karı turizmi canlandırdı

Zigana Dağı'nda 2.050 rakımda mevsimin ilk karı yağdı; kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı. Doğaseverler, yerli ve yabancı turistler bölgeye akın etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Zigana'da mevsimin ilk karı turizmi canlandırdı

Zigana'da ilk kar etkisi:

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki tarihi İpek Yolu güzergahının en zorlu geçitlerinden kabul edilen 2050 rakımlı Zigana Dağı, mevsimin ilk karını aldı. Etkili yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti ve hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Kar, doğaseverler ve hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Ziyaretçiler, kısa süreli yağışlarla oluşan sisli ve açılan manzara arasında değişen görüntüler için bölgeye akın etti; kimi zaman sis pek çok noktayı kapatırken, aniden açılan gökyüzü Zigana Dağı’nın geniş panoramasını ortaya çıkarıyor.

Kayak sezonu ve beklentiler:

Zigana Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, sezonun ilk karının düştüğünü belirterek beklentilerini paylaştı. Eroğlu, "Kar artık yağdı. Yani Zigana yavaş yavaş beyaz gelinliğini giymeye başladı. Yarından itibaren daha kuvvetli bir yağış bekliyoruz. İnşallah o yağışlar da olursa sezonumuzu açmış, misafirlerimizi ağırlamaya devam etmiş olacağız." dedi. Eroğlu, mevcut veriler ışığında kar sezonunun nisan ayının ortalarına kadar sürmesini beklediklerini vurguladı.

İşletmecinin aktardığına göre kar yağışı kayak merkezine olan ilgiyi artırıyor; bölgedeki restoranlar, doğal su kaynakları ve sakin ortam, ziyaretçilerin şehir stresinden uzaklaşmasını sağlıyor.

Ulaşım kolaylığı ve yabancı ziyaretçiler:

Eroğlu, Zigana'ya ulaşımın kolay olduğunu, şehir merkezinden yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla bölgeye varıldığını söyledi ve Karayolları ekiplerinin yol temizliğinde etkin çalıştığını belirtti. Bu nedenle ulaşımda şu an için ciddi bir sorun yaşanmıyor.

Yabancı turist ilgisinden de bahseden Eroğlu, özellikle Körfez ülkelerinden ziyaretçi akışının olduğuna dikkat çekti: "Yabancı turist sayımız şu an fena değil. Özellikle Körfez ülkelerinden, yani Bahreyn ağırlıklı ziyaretçimiz var. İnşallah bu kar yağışıyla onların da artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

İlk kar deneyimi yaşayan öğrenciler:

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören Mısırlı öğrenci Hasan Ali, bölgeye gelerek ilk kar deneyimini yaşadı. Hasan Ali, Mısır'da genellikle çöl iklimi olduğunu hatırlatarak, "Mısır’da hep çöl ya; dağlar, yeşil şeyler var. Şimdi kar yağdı, bizde kar yağmıyor. Çok güzel geliyor bana, ilk defa görüyorum öyle bir şey. Bizim kralımız Muhammed Salah’ı da buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zigana’da kaydıkları kısa geziler, fotoğraf ve manzara keyfiyle ziyaretçiler ilk karın tadını çıkarırken işletme ve yetkililer, artan ilginin bölge ekonomisine olumlu yansıyacağını belirtiyor.

GÜMÜŞHANE&#039;NİN TORUL İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN TARİHİ İPEK YOLU’NUN 2 BİN 50 RAKIMLI ZORLU ZİGANA...

GÜMÜŞHANE'NİN TORUL İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN TARİHİ İPEK YOLU’NUN 2 BİN 50 RAKIMLI ZORLU ZİGANA DAĞI GEÇİDİ, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ. KAR KALINLIĞININ 5 SANTİMETREYİ AŞTIĞI GEÇİTTE, DOĞASEVERLER VE YERLİ-YABANCI TURİSTLER MEVSİMİN İLK KARININ TADINI ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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