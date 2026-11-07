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Bolu'da akşamın beyazı: kent merkezinde lapa lapa kar sevinci

Bolu'da akşam saatlerinde yağmurun yerini kar aldı; kent merkezinde lapa lapa yağan kar vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da akşamın beyazı: kent merkezinde lapa lapa kar sevinci

kar akşamı Bolu sokaklarını sardı

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde aniden düşen hava sıcaklığıyla birlikte cadde ve sokaklarda lapa lapa kar görülürken, vatandaşlar dışarı çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı.

gelişmenin seyri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı gözlenmiş, kent merkezinde ise gün içinde yağmur etkili olmuştu. Akşam saatlerindeki soğuma, yağışın kara dönüşmesine neden oldu ve şehir merkezinde kısa sürede örtü oluştu.

vatandaşların tepkileri:

Kar yağışı, Bolululara keyifli anlar yaşattı; sokaklarda yürüyüş yapanlar, kartopu oynayan gençler ve manzaranın fotoğrafını çekenler görüldü. Üniversite eğitimi için Zanzibar'dan gelen Selahattin, karı görünce duygulandığını ifade ederek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.

Arkadaşlarıyla dışarı çıkan Meryem Kaya ise, "Kar çok güzel yağıyor. Çok iyi. Arkadaşlarımızla kar topu oynayarak, birbirimizi karın içine atarak karın keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kentte kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor; yetkililer, yağış ve yolların durumu konusunda gerekli uyarıları paylaştı ve vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR, AKŞAM SAATLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. KENT...

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMUR, AKŞAM SAATLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. KENT MERKEZİNDE LAPA LAPA YAĞAN KARI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR, CADDE VE SOKAKLARA ÇIKARAK KARIN KEYFİNİ YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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