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Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis, umuma açık yerlerde eş zamanlı denetim yaparak 68 şüpheli hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi

Boyabat’ta polis uygulaması

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlara yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı:

İlçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri titizlikle incelendi.

GBT sorgulamaları:

Denetimler sırasında şüpheli görülen 68 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UMUMA AÇIK YERLER VE MEKANLARINA YÖNELİK...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UMUMA AÇIK YERLER VE MEKANLARINA YÖNELİK ASAYİŞ VE HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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