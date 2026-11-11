Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi

Boyabat’ta polis uygulaması
Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri tarafından umuma açık yerler ve mekanlara yönelik asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
uygulamanın kapsamı:
İlçe genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Uygulama kapsamında umuma açık iş yerleri titizlikle incelendi.
GBT sorgulamaları:
Denetimler sırasında şüpheli görülen 68 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.
SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UMUMA AÇIK YERLER VE MEKANLARINA YÖNELİK ASAYİŞ VE HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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