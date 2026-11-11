Silivri'de ters yönde ilerleyen otomobil trafik akışını tehlikeye attı

Silivri'de ters yön tehlikesi
İstanbul Silivri'de General İhsan Türkkan Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobilin trafiğin akış yönünün tersine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Diğer sürücüler korna çalarak uyarıda bulundu; buna rağmen araç sürücüsü uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeye devam etti ve yol üzerinde tehlikeli bir durum oluştu.
olayın ayrıntıları:
Kayıtlarda otomobilin ters yönde seyretmesi ve karşı yönden gelen araçların manevra yapmak zorunda kalması görülüyor. Sürücünün bu davranışı, hattın akışını bozdu ve trafikte risk yarattı.
görüntüler ve tepkiler:
Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda korna sesleri ile diğer sürücülerin uyarıları duyuluyor; görüntüler, sürücünün uyarılara rağmen yoluna devam ettiğini açıkça gösteriyor. Bu tür ihlaller, trafik güvenliği açısından önemli bir tehlike unsuru oluşturuyor.
Silivri’de ters yönde ilerleyen araç kamerada
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