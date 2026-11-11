Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Silivri'de ters yönde ilerleyen otomobil trafik akışını tehlikeye attı

Silivri General İhsan Türkkan Caddesi'nde yoğun saatte ters şeride giren ve korna uyarılarını ihmal eden sürücünün tehlikeli ilerleyişi kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 23:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de ters yönde ilerleyen otomobil trafik akışını tehlikeye attı

Silivri'de ters yön tehlikesi

İstanbul Silivri'de General İhsan Türkkan Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobilin trafiğin akış yönünün tersine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Diğer sürücüler korna çalarak uyarıda bulundu; buna rağmen araç sürücüsü uyarılara aldırış etmeyerek ilerlemeye devam etti ve yol üzerinde tehlikeli bir durum oluştu.

olayın ayrıntıları:

Kayıtlarda otomobilin ters yönde seyretmesi ve karşı yönden gelen araçların manevra yapmak zorunda kalması görülüyor. Sürücünün bu davranışı, hattın akışını bozdu ve trafikte risk yarattı.

görüntüler ve tepkiler:

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda korna sesleri ile diğer sürücülerin uyarıları duyuluyor; görüntüler, sürücünün uyarılara rağmen yoluna devam ettiğini açıkça gösteriyor. Bu tür ihlaller, trafik güvenliği açısından önemli bir tehlike unsuru oluşturuyor.

Silivri’de ters yönde ilerleyen araç kamerada

Silivri’de ters yönde ilerleyen araç kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açt...
images

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye e...
images

Boyabat’ta huzur ve asayiş için kapsamlı polis denetimi
images

Esentepe'de dairede ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı