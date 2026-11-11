Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Antalya'da buluşma: ortak geleceğin vurgusu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "COP31 Bakanlar Yemeği"nde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim kriziyle mücadelenin ulusal sınırların ötesinde bir işbirliği gerektirdiğini kaydetti. Antalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen bakanlar, katılımcı heyetler ve davetliler önünde Kurum, ortak sorumluluğun altını çizdi.

Hiçbir ülke tek başına güvenli değil:

Kurum, konuşmasında iklim değişikliğinin her coğrafyayı etkilediğine dikkat çekerek, "Hiçbir ülke ne kadar güçlü olursa olsun, iklim krizinin karşısında tek başına güvenli olamaz. Hiçbir duvar kuraklığın önüne geçemez. Hiçbir bayrak fırtınanın yönünü değiştiremez." ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, sınırların ve güç gösterilerinin iklimin yol açtığı gerçekleri ortadan kaldıramayacağı mesajı verildi.

Ortak acılar, ortak sorumluluk:

Kurum, konuşmasında kurak topraklarda yağmur bekleyen çiftçilerin, yükselen denizlerin kıyısında yaşayan ailelerin ve geleceği belirsiz milyonlarca çocuğun durumuna dikkat çekti. Konuşmada, "Kaderlerimiz birbirine bağlıdır" vurgusu öne çıktı ve sürdürülecek politikaların yalnızca sözde kalmaması gerektiği belirtildi.

Gelecek için hayal ve kararlılık:

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefini paylaşan Kurum, "Bizim bir hayalimiz var" diyerek suya, gıdaya ve güvenli bir çevreye erişimde eşitlik arzusu ifade etti. Kurum, hayallerin gerçekleşmesi için yalnızca umudun yeterli olmadığını; umudun cesaret, kararlılık ve birlikte hareket etmeyi gerektirdiğini belirtti.

Antalya'da alınacak kararların somut sonuçlara dönüştürülmesinin önemine işaret eden Bakan, COP31 sürecinin yeni hedefler belirlemek kadar verilen sözleri hayata geçirecek mekanizmaları kurmakla da ilgili olduğunu söyledi. Kurum, "gelecek nesiller bizleri aldığımız kararlarla hatırlayacak" diyerek toplantıların eyleme dönüşmesi çağrısını yineledi.

Program, farklı dillerden ve kültürlerden gelen delegasyonların aynı sofrada buluştuğu bir platform olarak sürdü; Kurum'un mesajı, ulusların iklim değişikliğine karşı tek tek değil kolektif adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum: "Hiçbir ülke iklim krizi karşısında tek başına güvenli olamaz"