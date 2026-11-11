Dolar 50,2269 +0,02%
Euro 55,7254 -0,66%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.449,64 -0,90%
EUR/USD 1,1091 -0,68%
Brent Petrol 92,50 +1,10%
--°

Streeting’e açık çağrı: Rusya Savunma Bakanlığı telefonla görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting’e Rusya Savunma Bakanlığı ile doğrudan telefon görüşmesi çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 23:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Streeting’e açık çağrı: Rusya Savunma Bakanlığı telefonla görüşmeye hazır

Streeting'e doğrudan görüşme önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova ile ilave iletişim kanalları kurma talebine dair açıklama yaptı. Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'e Rusya Savunma Bakanlığı ile doğrudan temas kurmasını önerdiklerini belirterek, 'Telefonu açacak ve konuşacaklardır' dedi.

Zaharova'nın değerlendirmesi:

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaharova, İngiliz hükümetinin adım atması halinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Zaharova, Londra'nın 2024'te iletişim kanallarını kapattığını ve Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşeyi sınır dışı ettiğini hatırlatarak bu kararın asılsız gerekçelere dayandığını savundu.

Streeting'in hedefi ve diplomatik bağlam:

Wes Streeting, Financial Times'a verdiği röportajda, Moskova Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak Rusya ile daha fazla iletişim kanalı kurulmasını istediğini söyledi. Streeting, özellikle askeri makamlar arasında doğrudan temasın 'yanlış hesaplama riskini' azaltabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının yol açtığı gerilimler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere yansıyor. Londra, Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürürken Moskova'ya yönelik yaptırımların genişletilmesine de destek veriyor. Zaharova'nın çağrısı, askeri düzeyde doğrudan iletişim kanallarının yeniden açılmasına yönelik bir adım olarak okunuyor; bunun gerçekleşmesi ise iki tarafın siyasi iradesine bağlı olacak.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, İNGİLTERE’NİN MOSKOVA İLE İLAVE İLETİŞİM...

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, İNGİLTERE’NİN MOSKOVA İLE İLAVE İLETİŞİM KANALLARI OLUŞTURMA TALEBİNE İLİŞKİN, "BÜTÜN GÜVENİMLE İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG’E RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’YLA İLETİŞİME GEÇMESİNİ ÖNEREBİLİRİM. TELEFONU AÇACAK VE KONUŞACAKLARDIR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı
images

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan diplomasi akşamında liderlerle buluşt...
images

Rusya’da görev başında hayatını kaybeden büyükelçi Alexander Darchiev
images

Liderler zirvesinde Erdoğan COP31 anı panosuna imza bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cennetabat’ta husumet arabuluculukla son buldu

Atlas Okyanusu'ndan gelen Charles, Portekiz ve İspanya'da acil önlemlere yol açtı

Kaderlerimiz birbirine bağlı: Murat Kurum'dan ortak iklim eylemi çağrısı

Bayrampaşa'da yıkım sırasında bitişik bina zarar görünce tedbir amaçlı tahliye edildi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı