Streeting'e doğrudan görüşme önerisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Moskova ile ilave iletişim kanalları kurma talebine dair açıklama yaptı. Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting'e Rusya Savunma Bakanlığı ile doğrudan temas kurmasını önerdiklerini belirterek, 'Telefonu açacak ve konuşacaklardır' dedi.

Zaharova'nın değerlendirmesi:

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zaharova, İngiliz hükümetinin adım atması halinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Zaharova, Londra'nın 2024'te iletişim kanallarını kapattığını ve Moskova'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşeyi sınır dışı ettiğini hatırlatarak bu kararın asılsız gerekçelere dayandığını savundu.

Streeting'in hedefi ve diplomatik bağlam:

Wes Streeting, Financial Times'a verdiği röportajda, Moskova Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini sürdürdüğünü ancak Rusya ile daha fazla iletişim kanalı kurulmasını istediğini söyledi. Streeting, özellikle askeri makamlar arasında doğrudan temasın 'yanlış hesaplama riskini' azaltabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının yol açtığı gerilimler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere yansıyor. Londra, Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürürken Moskova'ya yönelik yaptırımların genişletilmesine de destek veriyor. Zaharova'nın çağrısı, askeri düzeyde doğrudan iletişim kanallarının yeniden açılmasına yönelik bir adım olarak okunuyor; bunun gerçekleşmesi ise iki tarafın siyasi iradesine bağlı olacak.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ MARİYA ZAHAROVA, İNGİLTERE’NİN MOSKOVA İLE İLAVE İLETİŞİM KANALLARI OLUŞTURMA TALEBİNE İLİŞKİN, "BÜTÜN GÜVENİMLE İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WES STREETİNG’E RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’YLA İLETİŞİME GEÇMESİNİ ÖNEREBİLİRİM. TELEFONU AÇACAK VE KONUŞACAKLARDIR" DEDİ.