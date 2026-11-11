Esentepe'de dairede ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Esentepe'de ev arkadaşı tarafından bulunan ölüm vakası

olay yeri ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda bulunan 9 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede, ev arkadaşı tarafından Y.K. (35) doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Y.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

resmi işlemler ve soruşturma:

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı ve gerekli adli işlemler yürütülüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR KİŞİ BERABER YAŞADIĞI EV ARKADAŞINI DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULDU. YAPILAN KONTROLLERDE KENDİNİ ASAN 35 YAŞINDAKİ ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.