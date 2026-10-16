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Boyabat'ta zincirleme çarpışma: bir kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Bölge trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Boyabat'ta zincirleme çarpışma: bir kişi yaralandı

Boyabat'ta trafik kazası

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat Bölge Trafik mevkiinde bir minibüs ile iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın seyri:

Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan çarpışmada araçlardan birinin sürücüsü veya yolcularından biri olmak üzere 1 kişi yaralandı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair ilk bilgiler olay yerinden aktarıldı.

İnceleme ve sorumlular:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve detaylı tespitler, resmi açıklamalarla paylaşılacak.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE İKİ OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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