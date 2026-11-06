Dolar 50,1499 +0,25%
Euro 56,3326 +0,15%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.620,33 -0,18%
EUR/USD 1,1230 -0,04%
Brent Petrol 99,29 +1,02%
--°

Sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı: Şanlıurfa'da bazı mahalleler su altında

Şanlıurfa'da süren sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; tıkanan rögarlar, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 01:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak günlük yaşamı sekteye uğrattı: Şanlıurfa'da bazı mahalleler su altında

şehirdeki durum ve etkileri:

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kent merkezinde ve bazı mahallelerde sele dönüşerek günlük yaşamı aksattı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı zorlaştırdı, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Tıkanan rögarların taştığı noktaların bulunduğu ilçelerde, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar iş yerlerini ve evlerini korumaya çalışırken, küçük esnaflar hasar tespiti için hazırlıklara başladı.

yetkililerin uyarıları ve halkın tepkisi:

Meteoroloji yetkilileri ve Şanlıurfa Valiliği, iki gün önce yaptıkları uyarılarda kentte beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceğini bildirmişti. Uyarıya rağmen bazı bölgelerde altyapı yetersizlikleri, su tahliyesini zorlaştırdı.

Vatandaşlar yetkililerden acil tahliye ve hasar tespiti çalışmalarının hızlandırılmasını talep ederken, belediye ekipleri ve itfaiye birimleri bazı noktalarda müdahaleye başladı.

Kentte sağanak yağışın etkisi sürüyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve önemli olmadıkça yollara çıkmamaya çağırdı. Olası yeni su baskınlarına karşı yetkililerin güncel duyuruları takip edilmesi önem taşıyor.

ŞANLIURFA&#039;DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ: EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ: EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keltepe beyaza büründü: yeni sezon hazırlıkları hız kazandı
images

Ardeşen'de basınçlı isale hattının patlaması yolları suya boğdu, ilçe susuz kald...
images

tendürek geçidi'nde kar ulaşımı aksattı, ekipler yaklaşık 70 aracı kurtardı
images

Kocabeyli'de taneler bir araya geldi: zeytin hasadı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Menteşe'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Çobana 'ben bu köylüyüm' diyerek izini kaybettirmeye çalıştı, Eskişehir yolunda yakalandı

Tuvalet kapısına yumruk attı, kırılan cam kolunu ağır yaraladı

E5'te seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam