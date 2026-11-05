Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Bozova'da kırsal mahalleleri bağlayan 20 km'lik grup yolunda yenileme seferberliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da Deliler, Ürünlü, Irmakboyu, Kayaözü ve Koçveran güzergahındaki 20 kilometrelik grup yolunda kapsamlı yenileme başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bozova'da kırsal mahalleleri bağlayan 20 km'lik grup yolunda yenileme seferberliği

Bozova'da grup yolunda yenileme çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla 20 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar, kırsal mahallelerin merkezlerle bağlantısını güçlendirerek bölge halkının günlük ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çalışma kapsamı ve yöntem:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Deliler, Ürünlü, Irmakboyu, Kayaözü ve Koçveran kırsal mahallelerini kapsayan güzergâhta öncelikle deforme olan eski asfaltı kaldırıyor. Ardından yapılacak mekanik düzenlemelerle yol altyapısı hazırlanarak sathi asfalt kaplamaya uygun hale getirilecek.

Beklenen faydalar ve yerel geri bildirim:

Yenileme tamamlandığında, güzergâhta ulaşımın daha güvenli, konforlu ve modern bir seviyeye gelmesi öngörülüyor. Bölge sakinleri uzun süredir yollarda oluşan çukurlar nedeniyle araç hasarı ve ulaşım güçlüğü yaşadıklarını belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar, yürütülen hizmetler dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınara teşekkür ederek, yol yapım çalışmalarının hayat standardını yükselteceğini vurguladılar.

BOZOVA’DA 20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

BOZOVA’DA 20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsalda alarm: Gürpınar'da köylüler 31 küçükbaşını kaybetti
images

Kokarca istilasına karşı eken tuzak: yapay kışlaklarla popülasyon azaltımı
images

Marmaris'te yeme içme işletmelerine hijyen ve belge denetimi devam ediyor
images

Keban kırsalında nadir kare: anne vaşak ve iki yavru

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam