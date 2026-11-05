Karabük’te ulaşımı güçlendirecek yeni bulvar koridorları

Karabük’te ulaşım yatırımları sürüyor

Karabük Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve mahalleler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek amacıyla yol ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Projeler, yeni konut alanlarına erişimi kolaylaştırmayı ve mahalle içindeki dar sokaklara olan baskıyı azaltmayı hedefliyor.

hangi bölgeler etkileniyor:

Çalışmalar; Beşbinevler, Şahintepesi, Bahçelievler, Kapullu, Bulak, Cumhuriyet ve 75. Yıl mahallelerinin üst kesimlerini kapsıyor. Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi 46. Sokak’ta açılan çift şeritli ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yeni yol, Beşbinevler Kavşağı ile entegre edilerek bölgeden Safranbolu yoluna doğrudan erişim sağlayacak önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor.

projede öne çıkan çalışmalar ve hedefler:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya projeyi anlatarak yeni bulvarların bölgenin ulaşım düzeninde dönüşüm yaratacağını vurguladı. Beşbinevler’in üst kesimlerinden Şahintepesi, Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallesi üst kesimlerine doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak güzergahların açılmasının, mevcut dar sokaklara yönelimi azaltacağı belirtildi.

Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları, istinat duvarları ve şevlendirme işlemleri tamamlanacak; ardından asfaltlama yapılarak yollar kısa sürede hizmete açılacak. Kapullu-Beşbinevler hattında dolgu ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi, sıra ilave aydınlatma ile altyapı ve üstyapı düzenlemelerine gelecek.

Belediye, Karabük’ün alt yoluna paralel üst kesimlerde yeni bağlantı hatları oluşturmayı ve geniş bir bulvar koridoru inşa etmeyi hedefliyor. Bu planların bir parçası olarak Kapullu’dan şehir merkezine doğrudan bağlantı sağlayacak yeni bir bulvar açılması da ulaşım planlaması hedefleri arasında yer alıyor. Kapullu-Beşbinevler hattındaki iyileştirmelerin ardından bu hedef üzerinde ilerlenmesi planlanıyor.

Beklenen etki olarak, yeni yolların devreye girmesiyle mahalleler arası erişim hızlanacak, transit güzergahlar büyüyecek ve sürücülerin dar sokakları tercih etme ihtiyacı azalacak. Böylece hem yerleşim alanlarının ulaşılabilirliği artacak hem de şehir içi trafik yükü dengelenecek.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN YOL AĞININ GENİŞLETİLMESİ ÇALIŞMASI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.