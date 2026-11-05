Malatya'da yeniden yapılanma: üretim, istihdam ve ticari hayatı güçlendirmek öncelik

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve akademisyenleriyle yapılan toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarının kapsamının geniş tutulması gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan akademisyenler arasında Doç. Dr. Defne Dursun, Doç. Dr. İsmail Demirdağ ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak Kaya bulunuyordu. Misafir öğrencilere Malatya ekonomisinin yapısı, öne çıkan sektörleri ve şehrin kalkınma hedefleri hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

malatya ekonomisinin bileşenleri ve öncelikler:

Sadıkoğlu, Malatya'nın tarihsel olarak Doğu Anadolu'nun önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek şehrin bugün tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin birlikte geliştiği bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ifade etti. Ekonominin en tanınan markasının kayısı olduğunu vurgularken, Malatya'nın yalnızca kayısıyla tanımlanmasının yanlış olacağını; tekstil ve hazır giyim, gıda, makine, elektrik, elektronik, mobilya ve madencilik sektörlerinin de önem taşıdığını aktardı.

Organize sanayi bölgelerinin üretim ve istihdam açısından şehrin lokomotifleri olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, tarımsal ve sanayi potansiyelinin daha fazla katma değere dönüştürülmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

değer zincirini güçlendirme yaklaşımı:

Başkan Sadıkoğlu, kayısının ham madde olarak ihraç edilmesinin ötesine geçilmesi gerektiğini; bunun için işleme, paketleme, markalaşma ve doğrudan dünya pazarlarına sunma kapasitesinin artırılması yönünde projeler geliştirildiğini belirtti. Sanayide de üretimin fasonla sınırlı kalmamasını, işletmelerin teknoloji, tasarım, markalaşma ve ihracat kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın, hem işletmelerin rekabet gücünü artıracağı hem de şehirde nitelikli işgücünün tutulmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

yeniden yapılanmanın geniş tanımı:

Sadıkoğlu toplantıda, 6 Şubat depremlerinin şehrin fiziksel yapısının yanı sıra üretim zincirlerini, istihdamı ve ticari ilişkileri de etkilediğini hatırlattı. Bu nedenle yeniden yapılanmanın yalnızca konut ve işyeri inşasıyla sınırlı kalmaması; üretimin güçlendirilmesi, işletmelerin ayakta tutulması, nitelikli işgücünün şehirde kalması ve ticari hayatın canlandırılmasının da en az fiziki inşa kadar önemli olduğu mesajını verdi.

Toplantı, akademik gözlem ve yerel ekonomik öncelikler arasında kurulan köprüyle, yeniden yapılanma sürecinin çok boyutlu ele alınmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. MTSO'nun bu çerçevede proje ve destek mekanizmalarını geliştirmeye devam edeceği belirtildi.

SADIKOĞLU: "TİCARİ HAYATIN CANLANDIRILMASI DA EN AZ FİZİKİ İNŞA KADAR ÖNEMLİ"