Malatya'da grup yoluna genişletme ve asfaltlama ile kışa hazırlık

Çalışmanın kapsamı:

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Battalgazi ilçesine bağlı Kapıkaya-Karatepe-Şişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda çalışmalar yürütüyor. Ekipler, yolun mevcut genişliği olan 4 metreyi genişleterek 9 metreye çıkarıyor ve aynı güzergahta asfaltlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yol genişletme ve asfaltlama:

Yapılan genişletme çalışmaları, yolun taşıma kapasitesini ve emniyetini artırmayı hedefliyor. Genişletme sonrası uygulanacak asfalt katmanlarıyla birlikte sürüş konforu ve yol dayanımı yükseltilecek; böylece hem yerel ulaşım süreleri kısalacak hem de ağır hava koşullarında oluşabilecek zararların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar, saha ekiplerinin programı doğrultusunda hava koşullarının elverişli olduğu sürece aralıksız devam edecek.

Vatandaş odaklı hedefler:

Büyükşehir yetkilileri, projenin öncelikli amacının mahalle sakinlerinin kış aylarında ulaşımda mağduriyet yaşamamasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Bu çerçevede yapılan müdahaleler, sadece geçici onarımlar değil, mahallelerin ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeyi ve kent genelinde modern ulaşım altyapısını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Tamamlanan bölümlerde ulaşımın daha güvenli, rahat ve kesintisiz hale gelmesi bekleniyor.

Genel olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür yatırımları, yerel yaşam kalitesini artırmaya ve kırsal ile merkez arasındaki erişilebilirliği güçlendirmeye yönelik planlı adımlar olarak öne çıkıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR