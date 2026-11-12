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Bozüyük operasyonunda araçtan çıkan büyük uyuşturucu miktarı

Bozüyük'te bir araçta, narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 2 kilo 200 gram kokain ile 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:34

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bozüyük operasyonunda araçtan çıkan büyük uyuşturucu miktarı

Operasyon ve arama işlemleri:

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada görevli narkotik köpeğinin de desteğiyle araca yönelik detaylı kontroller gerçekleştirildi.

Arama sonucunda 2 kilo 200 gram kokain ile 5 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Elde edilen maddelerin miktarı ve türü, operasyona ilişkin tutanaklara geçirildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Arama sonrası ilgili şahıs, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİLECİK&#039;İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE BİR ARAÇTA 2 KİLO 200 GRAM KOKAİN İLE 5 KİLO 400 GRAM SKUNK ELE...

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE BİR ARAÇTA 2 KİLO 200 GRAM KOKAİN İLE 5 KİLO 400 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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