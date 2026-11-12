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Okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci tedaviye götürüldü

Adıyaman'da okula giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Furkan Ş. yaralandı; okulda müdahale edildi, ailesiyle hastaneye götürüldü, durumu iyi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci tedaviye götürüldü

Okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci tedaviye götürüldü

Adıyaman'da okula gittiği sırada başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı. Olay, Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Olayın detayları:

Okula yürüyerek gitmekte olan Furkan Ş., iddiaya göre sokakta dolaşan başıboş köpek tarafından kovalandı. Köpek tarafından takip edilen öğrenci dengesini kaybederek yere düştü ve köpekle kısa süreli bir boğuşma yaşandı. Hemen ardından çevredeki büyük korku ortamı dikkat çekti.

Müdahale ve sağlık durumu:

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Furkan Ş., yaşadıklarını öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Okula gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Daha sonra ailesi tarafından alınarak hastaneye götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, bölgedeki başıboş hayvan sorununun yarattığı riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

ADIYAMAN’DA, BİR ÖĞRENCİ OKULA GİTTİĞİ ESNADA BAŞIBOŞ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYARAK...

ADIYAMAN’DA, BİR ÖĞRENCİ OKULA GİTTİĞİ ESNADA BAŞIBOŞ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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