Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

suç ve arama kararı:

Emniyet kayıtlarına göre yakalanan şahsın, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma Suçu' nedeniyle 11 yıl hapis cezasına mahkûm olduğu ve Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı tespit edildi. Şüpheli F.B. olarak kayda geçti.

teslim süreci:

Gözaltına alınan F.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra resmi prosedür gereği Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE ‘BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YAĞMA SUÇUNDAN’ ARANAN ŞAHIS YAKALANDI