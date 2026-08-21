Bozüyük'te alkollü tırın arkadan çarpması: üç kişi yaralandı, sürücüye idari ceza

kaza ayrıntıları:

Dün gece Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli mevkiinde, Eskişehir - Bozüyük kara yolunda seyir halindeki bir tırın önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda otomobilin sürücüsü Bahadır N. idaresindeki 81 ACU 883 plakalı araç ile arkadan gelen tırı Murat K. idaresindeki 34 ZFP 62 plakalı araç karıştı.

yaralananlar:

Kazanın etkisiyle 81 ACU 883 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kübra Y., Fatma Esma Y. ve Zeynep Zümra Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

sürücüye uygulanan yaptırım:

Yapılan ölçümde tır sürücüsünün 0.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün belgesine 6 ay süreyle el konularak ve 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

ALKOLLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI, 3 YARALI