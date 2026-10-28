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Bozüyük'te bankalarda eğitim: dolandırıcılık riskine karşı farkındalık çağrısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, banka personeli ve 62 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ile korunma yollarını anlattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te bankalarda eğitim: dolandırıcılık riskine karşı farkındalık çağrısı

Bozüyük'te bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bankalarda kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, banka personeli ile doğrudan iletişim ve müşterilere yönelik farkındalık arttırma amaçlı yürütüldü.

Banka personeline ve vatandaşlara verilen bilgiler:

Ekipler, bankalarda görevli personele ve sisteme erişimi olan çalışanlara yönelik olarak güncel dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl tespit edileceğini ve bu tür girişimlere karşı hangi adımların atılması gerektiğini aktardı. Ayrıca 62 vatandaşa ulaşarak müşterilerin karşılaştığı olası senaryolar ve bankacılık işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Vatandaşlara önerilen tedbirler:

Ekipler, dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli değiştiğine dikkat çekerek hesap bilgileri, şifreler ve tek kullanımlık kodlar gibi hassas bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen çağrılarda veya beklenmedik iletilerde temkinli davranmaları, şüpheli durumlarda doğrudan bankayla veya emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi. Yetkililer, şüpheli durumlara karşı tedbirli olunması ve gerekirse polisle irtibata geçilmesi çağrısında bulundu.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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