Bozüyük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüje çarptı: 7 kişi yaralandı

Kaza meydana geldiği yer ve araç bilgisi:

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratdere mevkii yolunda, Bozüyük istikametinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki refüje çarptı. Araç, 26 ABV 597 plakalı olarak tespit edildi.

Kaza anı ve sürücü durumu:

Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsü Hatice Z. bir anlık direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Çarpmanın ardından araçta maddi hasar oluştu ve araçta bulunanlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Z., Elif E., Yaren T., Uras K., Beren T., Barlas T. ile sürücü Hatice Z. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili emniyet ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

BİLECİK’TE OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI: 7 KİŞİ YARALANDI