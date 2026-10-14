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Bozüyük'te eczaneler eğitim alanına döndü: polis uyarıları sürüyor

Bozüyük'te polis ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki eczaneleri ziyaret ederek dolandırıcılık ve KADES hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te eczaneler eğitim alanına döndü: polis uyarıları sürüyor

polisin eczane ziyaretleri:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bilgilendirme çalışmalarına devam ederek 4 Eylül Mahallesi’ndeki eczaneleri ziyaret etti.

bilgilendirme içeriği:

Ziyaretlerde vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ile KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı.

Polis yetkilileri, toplumun güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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