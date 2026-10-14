Bozüyük'te eczaneler eğitim alanına döndü: polis uyarıları sürüyor

polisin eczane ziyaretleri:
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bilgilendirme çalışmalarına devam ederek 4 Eylül Mahallesi’ndeki eczaneleri ziyaret etti.
bilgilendirme içeriği:
Ziyaretlerde vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ile KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi verildi ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı.
Polis yetkilileri, toplumun güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık vakalarını azaltmak amacıyla benzer bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirtti.
BİLECİK’TE DOLANDIRICILIK UYARISI
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