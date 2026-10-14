Cizre'de öğrenciler hayat kurtaran uygulamalarla afet bilinci kazandı

Cizre'de uygulamalı afet bilinci eğitimi

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Artukoğlu Ortaokulu ile Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararıyla her yıl anılan Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilere yönelik uygulamalı bir eğitim düzenlendi. Okul müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen program, öğrencilere afet bilinci kazandırmayı hedefledi.

Eğitimde neler yapıldı:

AFAD uzmanları tarafından öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış kalıpları detaylı şekilde anlatıldı. Sunumlarda, yaşanabilecek olası afet risklerinin zamanında alınan tedbirlerle nasıl en aza indirilebileceğine dikkat çekildi. Okul ve ev ortamlarında alınması gereken yapısal önlemler ile acil durum çantası hazırlamanın önemi uygulamalı örneklerle gösterildi.

Uygulamalı gösterimler ve soru-cevap:

"Afete Hazır Okul, Güvenli Gelecek" vizyonu doğrultusunda düzenlenen eğitimde öğrenciler teorik bilgilerini pekiştirme ve pratik uygulamaları görme imkanı buldu. Program, öğrencilerin merak ettiği soruların AFAD uzmanlarınca yanıtlanmasının ardından sona erdi.

CİZRE’DE ARTUKOĞLU ORTAOKULU İLE ARTUKOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULUNDA, "DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.