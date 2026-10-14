Sağanak sonrası Avcılar ve çevresinde trafik yoğunluğu hakim

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağan yağış, özellikle batı yönündeki güzergahlarda yoğunluğa neden oldu.

Etkilenen güzergahlar:

Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde trafik yoğunluğu artarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle araçların yavaşladığı ve zaman zaman durma noktasına geldiği gözlendi.

Görüntüler ve sürücüler için uyarı:

Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi; fotoğraf ve video kayıtlarında ana arterlerde sıkışıklık dikkat çekti. Sürücüler için tedbirli ve sabırlı olunması, yağış sırasında aşırı hız ve ani manevralardan kaçınılması öneriliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI AVCILAR BEYLİKDÜZÜ VE KÜÇÜKÇEKMECE İSTİKAMETLERİNDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU. SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ. TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ