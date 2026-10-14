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Bakanlıktan destekle Tuzla'da 726 parselin 60 yıllık belirsizliğine çözüm adımı

Belediye ve Çevre Bakanlığı iş birliğiyle Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 60 yıllık 726 parsel belirsizliği fiili kullanım ölçümleriyle çözüme yaklaşıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Bakanlıktan destekle Tuzla'da 726 parselin 60 yıllık belirsizliğine çözüm adımı

Bakanlıkla yürütülen çalışmalarla çözüm süreci ilerliyor

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır süren 726 parselin mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliğine ilişkin mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda, bölgedeki hukuki ve idari sürecin mevcut durumu ile önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası paylaşıldı.

60 yıllık belirsizlik ve teknik zemin:

Bölgedeki belirsizliğin kökeni, 1962 yılında başlayan kadastro tespitine yönelik itiraz davasına dayanıyor. Bu uzun süren hukuki süreç, evlerin onarılmasını ve kentsel dönüşüme dahil edilmelerini engelledi. Başkan Bingöl, alanın 11 Mayıs 2023 tarihinde 350 bin 600 metrekarelik kısmının "rezerv yapı alanı" ilan edildiğini ve bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 uygulama imar planının bulunduğunu hatırlattı.

Yol haritası ve sonraki adımlar:

Bakanlıkla sürdürülen temasların ardından fiilî kullanıma ilişkin ölçümler tamamlandı ve şimdi vatandaşlara ait bilgi ile belgelerin toplanması aşamasına geçildi. Bingöl, izlenecek takvimi şu sözlerle özetledi: "Kasım ayının ortasına kadar fiili kullanım parselasyon çalışmalarını ve bilgi toplama sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz verileri Bakanlığımıza ileteceğiz."

Toplantıda, mevzuat çerçevesinde takip edilebilecek işlemler arasında acele kamulaştırma ve kullanılan alanların hak sahiplerine satışı gibi uygulamalar olduğu belirtildi; bu adımların yürütülmesinin Bakanlık yetkisinde olduğu vurgulandı. Belediye ise teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini bildirdi.

Vatandaş çağrısı ve beklentiler:

Bingöl, sorunun yalnızca teknik bir imar meselesi olmadığını hatırlatarak, "Burada çatısı aktığında evini onarmak, çocuklarının geleceğini planlamak isteyen binlerce komşumuz var. Bu meselenin peşini bırakmayacağız" dedi ve mahalle sakinlerinden bilgi ile belgelerini ilgili müdürlüğe eksiksiz iletmelerini istedi. Başkan, belediyenin yetki alanındaki ve dışındaki konularda açık ve şeffaf davranacağı taahhüdünü yineledi.

Toplantı, mahalle sakinlerinin taleplerinin dinlenmesi ve sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi; yetkililer, Kasım ortası hedefiyle sürecin hızlandırılacağını belirtti.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, MİMAR SİNAN MAHALLESİ&#039;NDE YAKLAŞIK 60 YILDIR ÇÖZÜME...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, MİMAR SİNAN MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK 60 YILDIR ÇÖZÜME KAVUŞMAYI BEKLEYEN 726 PARSEL SORUNUNA İLİŞKİN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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