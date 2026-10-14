Nevşehir merkezli fuhuş şebekesine 9 ilde eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. Soruşturma, fuhşa teşvik etme, aracılık etme, fuhşu kolaylaştırma ve fuhuş için yer temin etme suçlarına yönelik sürdürüldü.

Soruşturma merkezli olarak yürütülen çalışmada, Nevşehir dışına çıkılarak Kayseri, Antalya, İstanbul, Ankara, Sakarya, Aksaray, Eskişehir ve Bolu olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltılar ve ele geçirilen deliller:

Operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, döviz, altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mağdurların durumu ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma dosyasında fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 16 mağdur kadın kurtarıldı ve koruma, yönlendirme süreçleri başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, elde edilen delillerin incelendiği bildirildi.

OPERASYONDA 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI