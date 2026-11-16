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Bozüyük'te kaymakam Helvacı, eğitim ortamını yerinde inceledi

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim ortamını yerinde inceledi ve öğretmenlerle görüştü.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük'te kaymakam Helvacı, eğitim ortamını yerinde inceledi

Kaymakamın inceleme turu:

Bozüyük ilçesinde ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu gezerek okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun genel durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Helvacı, okulun farklı bölümlerini gezdi; sınıflarda öğrencilerle sohbet ederek derslere ilişkin çalışmalarını inceledi ve eğitim ortamını yerinde değerlendirdi.

Eğitim önceliği ve teşekkürler:

Görüşmelerinde öğretmenlerle yürütülen çalışmalara dair değerlendirmeler yapan Helvacı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasının önemine dikkat çekti. Kaymakam Helvacı, ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Eğitim, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde en önemli unsurların başında geliyor. Öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için okullarımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu süreçte emek veren okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum".

Okulla ilgili yerinde yapılan tespitler ve öğretmenlerle yürütülen diyalog, okul yönetiminin çalışmalarına doğrudan geri bildirim sağladı.

BOZÜYÜK KAYMAKAMI HELVACI&#039;DAN OKULDA İNCELEME

BOZÜYÜK KAYMAKAMI HELVACI'DAN OKULDA İNCELEME

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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