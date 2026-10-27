Bozüyük'te meslek liselerinde işletme temelli eğitim değerlendirildi

Bozüyük'te mesleki eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mehmet Faideci önderliğindeki heyet, Bozüyük ilçesindeki mesleki eğitim kurumlarındaki uygulamaları yerinde değerlendirdi. Heyete, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Şube Müdürü Mustafa Doğru eşlik etti.

Ziyarette, Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi, Merkez Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere üç kurum ziyaret edildi; öğretmen ve yöneticilerle görüşmeler yapıldı.

incelemenin odağı:

Heyet, ziyaretlerde özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında işletmelerde yürütülen mesleki eğitim ve staj uygulamalarının işleyişini ve etkililiğini değerlendirdi. Okul-kurum ilişkileri, staj sürecinin planlanması ve öğrenci beceri kazanımı gibi uygulamalı alanlarda gözlemler yapılarak, öğretmenlerden ve idarecilikten bilgi alındı.

eğitimde hedefler ve değerlendirmeler:

Görüşmelerde, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, eğitim süreçlerinin yenilikçi yaklaşımlarla güçlendirilmesi ve öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması hedefleri vurgulandı. Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yapılan açıklamada öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin öncelik olduğunu, yürütülen çalışmaları geliştirerek eğitim kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

Heyetin bulguları, mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ve uygulama iyileştirmeleri için ilgili birimlerle paylaşılacak ve takip edilmek üzere değerlendirilecektir.

BİLECİK'TE MESLEK LİSELERİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ