Bozüyük'te otluk yangını ormana sıçradı; ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

yangının seyri:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu köyünde, bir evin bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla yayılarak çevredeki ormanlık alana ve yakın yapılara sıçradı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti. Olay yerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve ilk müdahale araçları yönlendirildi. Ayrıca yangına helikopterle havadan müdahale yapıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına daha fazla yayılması önlendi ve yangın söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Müdahale sonucunda yangında 2 ev zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI