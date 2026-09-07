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Bozüyük'te otluk yangını ormana sıçradı; ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Aşağı Armutlu köyünde otluk yangını ormana sıçradı; itfaiye, orman ekipleri ve helikopterle müdahale edilerek kontrol sağlandı, 2 ev zarar gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozüyük'te otluk yangını ormana sıçradı; ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

yangının seyri:

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aşağı Armutlu köyünde, bir evin bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler hızla yayılarak çevredeki ormanlık alana ve yakın yapılara sıçradı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti. Olay yerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve ilk müdahale araçları yönlendirildi. Ayrıca yangına helikopterle havadan müdahale yapıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına daha fazla yayılması önlendi ve yangın söndürüldü.

hasar ve inceleme:

Müdahale sonucunda yangında 2 ev zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

BİLECİK’TE YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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