Bozyazı Tekmen'de orman yangınına geniş çaplı müdahale sürüyor

Bozyazı Tekmen'de yangının başlangıcı

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül 2026 tarihinde saat 12.08 sıralarında Tekmen Mahallesi Aksaz mevkiinde orman yangını ihbarı alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler hızlı bir müdahale için kısa sürede harekete geçti ve ilk müdahale 12.11 itibarıyla başladı.

Müdahale ekipleri ve araçları

Yangına sahada ve havadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor. Çalışmalara 230 personel ve 66 kara aracı ile destek verilirken, havadan ise 2 uçak ve 5 helikopter görev yapıyor. Ayrıca takviye amacıyla bölgeye 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler sevk edildi.

Müdahale ekipleri yangını kontrol altına almak ve çevredeki yerleşim ile doğal alanların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildiriyor ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Mersin’de orman yangınına 230 personel, 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale