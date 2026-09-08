Keşan sahilinde çalıştırma anında alev alan otomobil küle döndü

Olayın gelişimi:

Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyü sahilinde meydana gelen olayda, sürücünün işaret ettiği araç çalıştırılmasının hemen ardından motor bölümünden alev aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otomobil için çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi.

Müdahale ve sonuç:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında araç büyük ölçüde zarar görerek kullanılamaz hale geldi ve geriye büyük oranda yanmış bir demir yığını kaldı.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KEŞAN’DA YANGIN ÇIKAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ