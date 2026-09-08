Muğla’da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet otobüsün altına girdi, sürücü yaralandı

Kavşakta çarpışma:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir kavşakta, 48 EB 011 plakalı yolcu otobüsü ile bir elektrikli bisiklet çarpıştı. Alınan bilgiye göre çarpışma sonucu elektrikli bisiklet, otobüsün altına girdi.

Olayda araç sürücülerinin beyanları ve görgü tanıklarının anlattıkları yetkililer tarafından değerlendiriliyor. Çarpışmanın nedeni henüz netleşmedi; kaza yerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpışma anında bisikletin sürücüsü, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda otobüsün altından çıkarıldı. Yaralanan kadın sürücünün durumunun hafif olduğu belirtilirken, ilk müdahalenin ardından hasta nakli yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde delil toplama ve görgü tespiti yaparken, otobüs ve elektrikli bisikletin sürücüleri ile tanıkların ifadeleri alınarak olayın gelişimi kayda geçirildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın kesin nedeninin açıklanacağını bildirdi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE MUTTAŞ’A AİT YOLCU OTOBÜSÜ İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI KAZADA KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI. ELEKTRİKLİ BİSİKLET OTOBÜSÜN ALTINDA KALIRKEN, YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.