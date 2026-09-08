Enerjide bağımsızlık için yerli kaynaklara öncelik verilecek

Çorum programında bakanın önceliği: enerjide bağımsızlık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum’da düzenlenen toplantıda Türkiye’nin enerji politikasının merkezine enerjide bağımsızlık hedefine yerleştirdiklerini söyledi. Gün boyu süren temasların ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Bayraktar, toplantıda Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile siyasi parti ve STK temsilcilerinin hazır bulunduğunu belirtti.

enerji faturası ve hedefler:

Bayraktar, Türkiye’nin enerji ve maden ithalatına ilişkin verileri aktarırken 2022 yılının olumsuz etkilerine dikkat çekti. Buna göre 2022’de enerji ve maden alanında ödenen bedel 100 milyar doların üzerine çıktı; normal yıllarda ise Türkiye’nin yaklaşık 60-70 milyar dolar tutarında enerji faturası ödediğini söyledi ve 2026 için faturanın daha da yükselmesinin beklendiğini vurguladı. Bayraktar, "Bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık. Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek durumundadır, kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundadır" diyerek hedefin net olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede Bakanlık olarak birincil görevin enerji kaynaklı cari açığı azaltmak olduğunu kaydeden Bayraktar, politikaların yerli üretimi, enerji verimliliğini ve arz güvenliğini güçlendirecek şekilde şekillendirildiğini anlattı. Katılımcılardan üretime katkı ve yerel kapasitenin artırılmasına destek talep etti.

küresel krizler, enerji yolları ve ticaretin yeni dinamikleri:

Bayraktar dünya sahnesinde belirsizliklerin ve krizlerin kalıcı hale geldiğini, bunun enerji yollarını ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini söyledi. "Bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var" diyen Bakan, mazot fiyatlarındaki yükseliş ve uygulanan ihracat yasakları, yaptırımlar ile uluslararası ticarette ortaya çıkan yeni engellerin ihracatı zorlaştırdığını ifade etti. Avrupa pazarında gündeme gelen karbon düzenlemeleri gibi unsurların da ticaret dinamiklerini değiştirdiğine dikkat çekti.

Bayraktar, böyle bir ortamda Türkiye’nin daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı ve bölgedeki barış ve istikrarın önemine işaret etti.

yapay zeka, elektrikleşme ve artan talep:

Bakan, teknolojik dönüşümün enerji talebini şekillendireceğini söyleyerek yapay zekanın ve dijitalleşmenin enerji-maden rekabetinde yeni boyutlar getirdiğini ifade etti. "Dünyada büyük bir fırtınanın geldiğini görüyoruz. Bu fırtınanın adı, yapay zeka fırtınasıdır" diyen Bayraktar, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve genişleyen dijital altyapının elektrik talebini artıracağını belirtti.

Ayrıca, soğutma kaynaklı elektrikte Türkiye genelinde yıllık yüzde 19-20 civarında bir artış görüldüğünü vurguladı. Su ihtiyacı için de uyarıda bulunan Bayraktar, deniz suyu arıtma tesislerinin işletilmesi için önümüzdeki süreçte en az 3 ila 5 teravatsaatlik bir elektrik gereksinimi olabileceğini söyledi.

Bakan, bu artan talebi karşılamanın yanı sıra, bunu öncelikle ülkenin kendi kaynaklarıyla yapmanın önemini öne çıkardı. Böylece her yıl ödediğimiz döviz yükünü azaltmak ve iklim hedefleriyle uyumlu bir enerji dönüşümü sağlamak hedefleniyor.

Toplantıdaki temaslarda Bayraktar, devlet, üniversite ve özel sektör ortaklığında hazırlıkların hızlanması gerektiğini, yapay zekanın getireceği dönüşümün bazı iş kollarını dönüştürebileceğini ancak verimlilik ve yeni imkanlar da sağlayacağını belirtti. Katılımcılardan yerel üretimi ve yatırımı desteklemelerini istedi ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için atılacak adımlara dikkat çekti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN KONUŞMASI