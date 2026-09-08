Sarıhacılı'da çarpışma: Yozgat-Ankara yolunda altı kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 06 DUN 648 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan dört kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılara müdahale ve sevk süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. İlk müdahale ve sevk işlemleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Polis ekipleri olay yerinde tespitler yaptı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

YOZGAT'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.