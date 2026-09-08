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Sarıhacılı'da çarpışma: Yozgat-Ankara yolunda altı kişi yaralandı

Sarıhacılı mevkiinde Yozgat-Ankara karayolunda S.Y. ve C.K. idaresindeki iki aracın çarpışması sonucu sürücüler dahil toplam 6 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:46

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıhacılı'da çarpışma: Yozgat-Ankara yolunda altı kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 06 DUN 648 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan dört kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılara müdahale ve sevk süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. İlk müdahale ve sevk işlemleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. Polis ekipleri olay yerinde tespitler yaptı ve kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

YOZGAT&#039;TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

YOZGAT'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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