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Iğdır’da inşaat mühendisleri çözüm odaklı adımlar bekliyor

İnşaat mühendisleri Iğdır’da 'Talebimiz Geleceğimiz' kampanyasıyla yetki-sorumluluk dengesinin sağlanmasını ve yapı güvenliği için somut adımlar istiyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Iğdır’da inşaat mühendisleri çözüm odaklı adımlar bekliyor

İlgili kurumlara somut çözüm çağrısı yapıldı

12 Kasım'da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) öncülüğünde düzenlenen "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında Iğdır'da bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı önünde okunan açıklamayı İMO Iğdır Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Derinsu yaptı. Etkinlikte, mesleki haklar, yetki ve sorumluluk dengesinin yeniden düzenlenmesi ile yapı güvenliğinin güçlendirilmesi talepleri ön plana çıktı.

mesleki sorumluluk ve hukuki belirsizlikler:

Açıklamada mühendislerin sahip olduğu yetkilerle orantısız sorumluluklar altında bırakıldığı vurgulandı. Metinde, görevler tamamlandıktan sonra bile meslek mensuplarının yıllar sonra ağır hukuki yaptırımlarla karşılaşabildiğine dikkat çekildi. Özellikle deprem yargılamalarında gerçek sorumluların net olarak tespit edilmesi gerektiği, imar afları ve yapıların taşıyıcı sistemlerine sonradan yapılan müdahaleler gibi durumların mühendislerin üzerine adil olmayan biçimde yıkılmaması gerektiği belirtildi.

yapı güvenliği vurgusu ve toplumsal maliyet:

İnşaat mühendisleri, ülkenin köprülerini, barajlarını, yollarını, konutlarını, okullarını ve hastanelerini inşa eden meslek grubu olarak, mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin göz ardı edilmesinin bedelinin sadece meslek mensuplarınca değil tüm toplumca ödendiğini ifade ettiler. Açıklamada "sorunlarımızın tespit edilmesini değil, çözülmesini istiyoruz" denilerek, belirsizlikleri gideren ve uygulamaya geçecek düzenlemeler talep edildi.

Mesajda Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, "Deprem bir doğa olayıdır, ancak yıkım yazgı değildir" ifadesine yer verildi. Bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri ve etkin, bağımsız yapı denetimiyle depremlerin yıkıcı sonuçlarının azaltılabileceği vurgulandı.

İMO temsilcileri, kampanya kapsamında şantiyelerde, proje bürolarında, yapı denetim kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve üniversitelerde meslektaşlarıyla görüşmeler yapıldığını; sorunlar ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlara, karar vericilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iletildiğini bildirdi. Açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarına çağrı yapılarak mesleki sorunların çözümü için somut adımların atılması istendi.

Muhataplara yapılan çağrıda, ayrıcalık değil; emeklerinin karşılığının verilmesi, mesleğin saygınlığının korunması ve yetkilerle uyumlu sorumlulukların güvence altına alınması talep edildi. Metin, mühendislik emeğinin değersizleştirilmesinin güvenli okullarda eğitim görecek çocukları, depreme dayanıklı hastanelerde sağlık hizmeti alacak vatandaşları ve güvenli konutlarda yaşamak isteyen milyonları doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekerek sona erdi.

Basın açıklığı şu çağrıyla tamamlandı: "12 Kasım, mücadelemizin sonu değil, ortak mücadelemizde yeni bir adımdır. Güvenli yapıların, sağlıklı kentlerin ve nitelikli mühendislik hizmetlerinin herkes için hak olduğu yaşanabilir bir ülkeyi birlikte savunalım."

IĞDIR&#039;DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN ÇAĞRI: &quot;SORUNLARIMIZIN TESPİT EDİLMESİNİ DEĞİL, ÇÖZÜLMESİNİ...

IĞDIR'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİNDEN ÇAĞRI: "SORUNLARIMIZIN TESPİT EDİLMESİNİ DEĞİL, ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ!"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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