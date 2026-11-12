Yeni teklif: tasfiye süreçlerine hukuki güvence ve enerjide şeffaflık

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin ayrıntılarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Güler, teklifin hem enerji politikaları hem de sosyal güvenlik ve sermaye piyasalarına ilişkin çok sayıda düzenleme içerdiğini belirtti.

enerji politikaları ve COP31'e uyum:

Güler, ülkelerin enerji arz güvenliğinin ekonomik rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi çerçevesinde yeşil kalkınma dönüşümünün sürdüğünü ifade eden Güler, Türkiye’nin 9-20 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı COP31’in (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı) ülkenin küresel iklim diplomasisindeki rolünü pekiştirdiğini söyledi.

Meclise sunulan teklifin, COP31 vizyonuyla uyumlu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açtığını, şebeke yatırımlarını güçlendirdiğini ve yatırımlar için daha şeffaf zemin tesis ettiğini belirten Güler, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ortaya çıkan hukuki boşlukları da doldurarak öngörülebilirliği sağlamayı hedeflediğini anlattı.

Teklif kapsamında, yüzen LNG terminallerinin arz güvenliği çerçevesinde ve ilgili bakanlığın görüşü alınarak Enerji Piyasası Kurumu kararı ile başka bölgelerde hizmet verebilmesine imkân sağlayacak yasal çerçevenin belirleneceğini kaydetti. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynak alanlarındaki yarışma usul ve esaslarının, kapalı teklif veya açık artırma yöntemlerinin sınırlarının doğrudan kanunla düzenleneceğini söyledi.

Güler, iletim kapasitesinin etkin tahsisini sağlamak ve maliyet öngörülebilirliğini korumak amacıyla TEİAŞ tarafından kaynak türüne göre bedel alınması uygulamasına geçileceğini, lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartları ve lisans alma bedellerinin nesnel kriterlere bağlanacağını da ifade etti.

sosyal güvenlik ve sağlık finansmanı:

Güler, teklif kapsamında sosyal güvenlik alanında düzenlemelere yer verildiğini belirterek, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme ceza ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceğini açıkladı. Bu düzenlemeyle 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin prim borcunun terkin edileceğini ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılacağını söyledi.

Ayrıca kamu üniversitesi sağlık sunucularının 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının telkin edilerek hastanelerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanacağı mesajını verdi. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındaki ilave istihdam teşvikinin süresi 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldığını, Cumhurbaşkanlığına bu süreyi 2029 sonuna dek uzatma yetkisi verildiğini belirtti.

tasfiye süreçlerine hukuki güvence:

Güler, sermaye piyasalarında güveni artırmaya, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirmeye yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyleyerek, "Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz" dedi. Açıklamasında, 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararlar ve bu kanun kapsamında yapılan ödemeler ile devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde yürütülmesi amaçlandığını aktardı.

Teklifin, asli görev alanları olmamasına rağmen kanunla tevdi edilen olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankalar, çalışanlar ve işlem tesis eden personelin haklarını korumayı hedeflediğini söyleyen Güler, bu işlemleri yürüten banka ve personele mali ve idari sorumsuzluk getirileceğini ancak konusu suç teşkil eden durumların istisna olacağını vurguladı: "Yani suça karışan veya suç teşkil eden durumlarda yargı görevini yapacaktır."

kamuyu ilgilendiren soru ve cevaplar:

Basın mensuplarının sermaye piyasalarında işlem yapan kişilerin listesinin açıklanmasıyla ilgili sorusu üzerine Güler, 455 bin 578 kişinin fona girip yatırım yaptığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevini kötüye kullanan veya piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar hakkında Sermaye Piyasaları Kanunu’nun 104, 106 ve 107 maddelerinin uygulandığını hatırlattı. Güler, masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkına dikkat çekerek, "Ben bu listenin açıklanmasını isterim ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı var" dedi ve suçlanan eylemlerin netleşmeden tüm yatırımcıların suçlanamayacağını vurguladı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili fezleke iddialarına ilişkin olarak Güler, fezlekenin TBMM Başkanlığına gelmesi halinde içeriğine bakılacağını, parlamentonun itibarını koruma hassasiyetiyle hareket edeceklerini belirtti. "Milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilinin suç işleme özgürlüğü değildir" sözleriyle dokunulmazlık konusundaki yaklaşımı özetledi.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görevden affını istemesiyle ilgili soruya Güler, "Benim özel bir bilgim yok, gerekçesini de bilmiyorum" yanıtını verdi. Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulu çalışmalarının ciddiyetle sürdüğünü, benzer olayların tekrarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Güler, sundukları teklifin Meclis takibinin yakın zamanda başlayacağını ve görevlendirilen milletvekilleriyle birlikte metnin tamamlanarak TBMM Başkanlığına sunulacağını belirtti. Teklifin hem enerji yatırımlarını kolaylaştırmayı hem de tasfiye ve devir süreçlerinde hak ve hukuk güvenliğini sağlamayı amaçladığını tekrar vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz"