Brüksel'de kemer sıkma protestoları sokak çatışmalarına dönüştü

Brüksel sokakları gergin: gösteriler şiddetle tırmandı

Belçika'nın hükümetinin 2029'a kadar ihtiyaç duyduğunu açıkladığı 10 milyar euroyu sağlama amacıyla hazırladığı kemer sıkma paketine karşı düzenlenen protestolar başkent Brüksel'de sert çatışmalara dönüştü. Ülkenin en büyük iki sendikası FGTB ve CSC'nin çağrısıyla farklı şehirlerden gelen binlerce gösterici, Merkez Tren istasyonu önünde toplandı; planlanan mitingin gerginliği kısa sürede şiddete dönüştü.

Gösterilerin nasıl tırmandığı:

Sendika temsilcilerinin konuşmaları öncesinde protestoya katılan bazı gruplar polise havai fişek ve taş atmaya başladı. Bunun üzerine olaylar büyüdü, küçük gruplar halinde şehir merkezi üzerinden Midi tren istasyonu'na yürüyüşler yapıldı ve burada da gençler ile polis arasında yeniden çatışma yaşandı. Gösteriler sırasında ortak kullanımdaki bisiklet ve bazı araçlar ateşe verildi; güvenlik güçleri, taş ve havai fişek atanlara karşı göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti. Müdahaleler sonrası göstericiler sokak aralarına dağılmak suretiyle farklı noktalardan yeniden polisle karşı karşıya geldi. Gün içinde yaralanan veya gözaltına alınanlara dair resmi bir rakam henüz paylaşılmadı.

Hükümetin planı ve sendikaların alternatif teklifi:

Başbakan Bart De Wever, ülkenin bütçe açığının 33 milyar euro olduğunu ve ekonomiyi ayakta tutmak için 2029'a kadar 10 milyar euro kaynak bulunması gerektiğinde ısrar ediyor. Buna yönelik olarak kamu harcamalarında kısıtlamalar, bazı bölgelerde kamu hizmetlerinin daraltılması, sağlık sisteminde reform, çalışanların enflasyona bağlı otomatik maaş artışlarının sınırlandırılması ve katma değer vergisi oranlarının artırılması gibi tedbirler konuşuluyor. Protestolar sonrası hükümetin planlarında geri adım atması beklenmese de koalisyon partileri içinde tartışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Sendikalar hükümetin yaklaşımını eleştirerek daha farklı bir yol önerdi; ellerinde olduğu belirtilen 30 milyar euro tutarındaki alternatif yol haritasında, yüksek gelir/varlık sahipleri ile enerji sektöründe yüksek kâr elde eden şirketlere daha fazla vergi uygulanması gibi kaynak yaratma seçenekleri yer alıyor. Sendikalar, hükümetin planladığı tedbirlerin çalışanların alım gücünü ve kamu hizmetlerini daha da zayıflatacağını savunuyor.

Başbakan De Wever'in yeni kemer sıkma paketini Federal Meclis'te açıklaması beklenen 13 Ekim oturumu öncesinde, ülkede sosyal gerilimin yüksek olduğu ve ilerleyen günlerde yeni eylem çağrıları veya güvenlik önlemlerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

BELÇİKA'DA HÜKÜMETİN 2029 YILINA KADAR İHTİYACI OLAN 10 MİLYAR EUROYU BULMAK İÇİN HAZIRLADIĞI KEMER SIKMA POLİTİKALARI PROTESTO EDİLDİ. ÖĞRENCİ GRUPLARININ DA KATILDIĞI PROTESTOLARDA POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA YAŞANAN ARBEDE ŞEHRİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ.