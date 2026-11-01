Kırıkkale OSB önünde dört araçlı zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı, trafik dronla görüntülendi

Kırıkkale OSB önünde zincirleme kaza:

Kırıkkale-Ankara kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önünde meydana gelen kazada dört araç birbirine girdi. Olayda 5 kişi yaralandı ve kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve müdahale:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Trafik ve drone görüntüleri:

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle bölgede, 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin çalışması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Olay anındaki ve trafik yoğunluğundaki görüntüler dronla kayda alındı.

Kaza yerinden aktarılan bilgiye göre kazaya karışan araçlar emniyet güçleri tarafından kaldırıldıktan sonra yol trafiğe tamamen açıldı. Sürücüler ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkat ve hız kontrolüne vurgu yaptı.

Necati Genç adlı sürücü kazayı şöyle anlattı: "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı." Yetkililerin incelemesi sürüyor ve olayın kesin nedeni trafik ekiplerinin raporuyla belirlenecek.

5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza trafiği aksattı: 43 ilin bağlantı noktası havadan görüntülendi