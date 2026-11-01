Palm Beach'te özel jet enkazı şehir merkezinde panik yarattı

kaza ve ilk bulgular:

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, Greenacres yakınlarında yerel saatle 13.10 sularında şehir merkezine düştü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın çarpması sonucu zeminde derin bir çukur oluştuğu, enkaz parçalarının geniş bir alana yayıldığı ve küçük çaplı yangın çıktığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca kazanın etkilediği bölgede elektrik altyapısında hasar oluştuğu, çevredeki binalarda ve yollarda hasar izlerinin bulunduğu kaydedildi. Yetkililer kazanın nedeni, uçakta kaç kişinin bulunduğu ve olası can kaybı veya yaralanmalar hakkında henüz net bir bilgi vermedi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Ekipler enkaz alanında yangını söndürme, arama-kurtarma ve güvenlik çalışmaları yürütüyor. Olası toplu can kaybı ihtimaline karşı çevredeki hastaneler alarma geçirildi ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale için hazır durumda bekletildi.

Olayın yaşandığı güzergahta güvenlik gerekçesiyle yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve bölge halkı yetkililerin uyarıları doğrultusunda uzaklaştırıldı. Acil servislerin saha çalışmaları devam ediyor ve çevredeki altyapı hasarının tümü tespit edilmeye çalışılıyor.

soruşturma ve belirsizlikler:

Yetkililer kaza yerinde incelemelere başladı; kazanın kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Uçakta kaç kişinin bulunduğu, olası can kaybı veya yaralanma sayısı ile ilgili bilgiler yetkililerce doğrulanana kadar belirsizliğini koruyor.

Olay yeri çalışmaları tamamlandıkça ve soruşturma ilerledikçe yetkililerden yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor. Şu aşamada halktan, yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve bölgeyi tehlike bitene kadar terk etmeleri isteniyor.

ABD’nin Florida eyaletindeki Palm Beach County bölgesinde Learjet 60 tipi özel uçak, şehir merkezine düştü. Kaza yoğun paniğe neden oldu.