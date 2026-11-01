ŞUTSO seçiminde sandık görevlisi kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da seçim sırasında acı olay

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimleri esnasında sandık görevlisi olarak bulunan Ali Ağlamış (64), oy kullanma işlemlerinin sürdüğü sırada aniden rahatsızlandı. Olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın ilk müdahalesi:

Diğer sandık görevlileri ve oy kullanmak için gelen vatandaşlar, bir anda yere yığılan Ağlamış'ın yardımına koştu. Çevredeki kişilerin ilk müdahalesinin ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede Ağlamış'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi ve ambulansla müdahale edildi.

Hastane ve adli süreç:

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ağlamış için doktorlar tüm müdahaleleri yaptı; ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞUTSO seçimleri sırasında yaşanan ölüm vakasıyla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve prosedürlerin sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ŞUTSO) SEÇİMLERİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN SANDIK GÖREVLİSİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.